الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين في كركوك

2020/11/04 | 22:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، عن القاء القبض على احد الارهابيين في كركوك من قبل مفارز الاستخبارات العسكرية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء ٤٥ بالمقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك من القاء القبض على أحد الارهابيين في قرية الكومات التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك”.

واضافت ان “الارهابي هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.



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