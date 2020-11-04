حملة ترامب ترفع دعوى قضائية في ميشيجان لوقف إحصاء الأصوات

2020/11/04 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي رفعت حملة الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية في ولاية ميشيجان لوقف إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية.وقالت الحملة في بيان: ”رفعنا دعوى اليوم في محكمة الدعاوى بميشيجان لوقف الإحصاء حتى يتسنى لنا الوصول دون قيود (إلى مراكز الإحصاء).كما نطالب بمراجعة تلك البطاقات التي جرى فتحها وإحصاؤها دون أن نتمكن من الاطلاع …

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