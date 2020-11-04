وزير المالية يحذر: الرواتب ستتأخر إلى خمسة أسابيع في هذه الحالة

2020/11/04 | 22:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الاربعاء، ان الرواتب ستتأخر إلى خمسة أسابيع إذا لم تتم الموافقة على الاقتراض.

وقال علاوي في تصريح متلفز، ان “تأخر الرواتب بسبب العجز في الموازنة ونؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية”، مبينا انه “من الصعب زيادة الإيرادات حالياً ولابد من اللجوء إلى الاقتراض“.

واضاف علاوي، ان “مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطراً،وقد طلبنا 41 تريليونا قرضا لأننا نحتاج 30 تريليونا رواتب والباقي سيولة نقدية”، مشيرا الى انه “إذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع”.

واوضح، ان “رواتب المتقاعدين ستدفع في وقتها أما بقية الرواتب فلا يمكن دفع نسب محددة منها، والإنصاف يتطلب أن ندفع رواتب جميع الوزارات“، لافتا الى انه “اليوم تم إطلاق أول دفعة من رواتب المتقاعدين وهي من أولوياتنا“.

وبين ان “نفقات الرواتب والمتقاعدين تتصاعد يوما بعد يوم ما يشكل تحديا لتأمينها”، موضحا ان “الرواتب ليست مرتفعة ولكن الأعداد كبيرة”.

واكد علاوي، ان “القوانين التي شرعت أضافت أعباءً مالية مما يصعب على الدولة دفعها كما ان وارداتنا من النفط خلال الشهر الماضي 3.5 تريليونات دينار”.

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