إيطاليا تتجه للإعلان عن فرض قيود مشددة على خلفية تفشي كورونا من جديد

2020/11/04 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن قيودا مشددة جديدة ستفرض في مناطق كالابريا ولامبارديا وبييمونتي وفال داوستا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن حزمة إجراءاتها الجديدة التي تقسم البلاد إلى 3 مناطق حمراء وبرتقالية وصفراء، حسب شدة الجائحة.

وسيسمح للأشخاص المتواجدين في المناطق الحمراء بمغادرة منازلهم للتوجه إلى العمل فقط أو لضرورة صحية، في حين تغلق بها الحانات والمطاعم وأكثر المحلات التجارية.

وعلى العكس من إجراءات الغلق المطبقة في الربيع الماضي، ستبقى جميع المصانع مفتوحة.

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