محدث.. النفط يرتفع 4% عند التسوية بعد انخفاض كبير للمخزونات

2020/11/04 | 23:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء في جلسة متقلبة مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية وبعد بيانات المخزونات.

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