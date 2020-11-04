2020/11/04 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – فجّر إسطنبول باشاكشهير التركي مفاجأة كبيرة بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وسجل ثنائية الفريق التركي كل من ديمبا با في الدقيقة 13، وإدين فيسكا في الدقيقة 40، بينما سجل أنطوني مارسيال هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 43.



فوز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري أبطال أوروبا..



باشاكشهير يصعق مانشستر يونايتد وكالة الصحافة المستقلة.

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