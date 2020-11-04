وزير المالية يكشف تفاصيلا جديدة بشأن رواتب الموظفين ومشروع الإقتراض

2020/11/04 | 23:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رجح وزير المالية، عبد الامير علاوي، الاربعاء، تأخر رواتب الموظفين لـ5 اسابيع اخرى في حال عدم التصويت على قانون الاقتراض الخارجي.

وقال علاوي في حديث متلفز، اليوم (4 تشرين الثاني 2020) ان "تأخر الرواتب سببه العجز في الموازنة وعدم توفر السيولة المالية"، مشيرا الى انه "من الصعب زيادة الإيرادات حاليا ولابد من اللجوء إلى الاقتراض لتوفير الرواتب".

واضاف ان "مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطرا على اقتصاد البلاد، مؤكدا انه في حال لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع اخرى".

واشار علاوي الى ان "الوزارة ستدفع رواتب المتقاعدين في وقتها أما بقية الرواتب فلا يمكن دفع نسب محددة منها ويجب أن تدفع رواتب جميع الوزارات تحقيقا للانصاف".

وأوضح انه "تم إطلاق أول دفعة من رواتب المتقاعدين اليوم وهي من أولويات الوزارة"، مبينا ان "القوانين التي شرعت أضافت أعباء مالية مما يصعب على الدولة دفعها".

واكد ان "نفقات الرواتب والمتقاعدين تتصاعد يوما بعد يوم ما يشكل تحديا لتأمينها"، معلنا "تقديم موازنة عام 2021 الى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري"، في حين نفى علاوي "وجود

خلافات شخصية بينه وبين اعضاء اللجنة المالية النيابية".

وفيما يخص ملف

التعيينات في موزانة 2021 اكد ان "هناك اضافات بنسبة قليلة من الدرجات

الوظيفة بالاضافة الى اتباع سياسية جديدة لترشيد مخصصات الدوائر الحكومية".

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