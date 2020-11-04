وفد قيادي يطلع على اوضاع آميدي وشيلادزي

2020/11/04 | 23:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد عدد من اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء، مناطق محافظة دهوك، وذلك للاطلاع عن كثب للاوضاع فيها.

ضم الوفد كل من "آرام قادر، لطيف نيرويي وشيلان آميدي"، اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، والتقى الوفد اثناء زيارته قضاء آميدي وناحية شيلادزي، كوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني والشباب والمواطنين، مجددا دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لمطالبهم المشروعة.

الوفد زار ايضا، سوق شيلادزي للاطلاع عن كثب للاوضاع المعيشية للمواطنين، ثم زار اضرحة شهداء القصف التركي على شيلادزي.

PUKmedia عن فضائية شعب كوردستان‌

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