كاملا هاريس: اعلان الفائز ليس قرارنا او قرار ترامب بل هو قرار الامريكيين

2020/11/04 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قالت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الامريكي كاملا هاريس ان اعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الامريكية ليس قرارنا او قرار ترامب بل هو قرار الامريكيين./انتهى2

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