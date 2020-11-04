خسارة مفاجئة للمان يونايتد امام نادي تركي بدوري الابطال

2020/11/04 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / مني نادي مانشستر يونايتد بخسارة مفاجئة اما مضيفه نادي اطنبول باشاك شهير التركي وبهدفين لهدف ضمن الجولة الثالثة لدوري ابطال اوربا .وسجل هدفي النادي التركي ديميا با في الدقية 13 و ادين فيكا في الدقيقة 40.بينما سجل هدف نادي المان يونايتد انتوني مارسيال في الدقيقة 43 من المباراة./انتهى3

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