الرسل الصغار بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقطع شوطا كبيرا في تأهيل المراكز الصحية في قضاء الحمدانية

2020/11/04 | 23:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع المساعدة في تأهيل المراكز الصحية في قضاء الحمدانية الذي تموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية، باشرت المنظمة مطلع شهر تشرين الأول بأعمال الصيانة والتأهيل في المراكز الصحية “مركز صحي الحمدانية – مركز صحي بغديدا – مركز صحي برطلة” حيث ساهمت المنظمة بدعم مشروع …

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