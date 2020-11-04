خبراءاقتصاديون: الحكومة تتعمد تأخير الرواتب لإجبار الموظفين على القبول بتقليلها

2020/11/04 | 23:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفقت خلال ثمانية أشهر 45 تريليون دينار!! المالية تتحمل مسؤولية بقاء أوجه الصرف بنفس نسب العام الماضي بغداد – وعد الشمري:أكد خبراء اقتصاديون، أمس الأربعاء، أن الحكومة تتعمد تأخير الرواتب لإجبار الموظفين على القبول بتقليلها، والضغط على مجلس النواب بتمرير قانون العجز المالي، مشيرين إلى أن طلب الحصول على قرضين في ستة أشهر مدروس بهدف ...

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