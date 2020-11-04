2020/11/04 | 23:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من مخطط تركي يستهدف الاقليم السليمانية ـ عباس اركوازي:فيما يبدو انه بداية لحرب طاحنة كردية كردية، قامت مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني الPKK بتنفيذ هجوم على دورية لقوات البيشمركة بقضاء العمادية، أدى الى مقتل وإصابة اربعة من البيشمركة بجراح.وقال مصدر حكومي مطلع للصباح الجديد، ان الهجوم وقع صباح امس الاربعاء في ناحية جمانكي، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيل وجرحى من البيشمركه في اندلاع اشتباكات بين الحزبين الديمقراطي والعمال الكردستاني) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيل وجرحى من البيشمركه في اندلاع اشتباكات بين الحزبين الديمقراطي والعمال الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).