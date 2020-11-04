نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية ستستغرق أياما وربما أسابيع قبل اعلان الفائز

2020/11/04 | 23:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأصوات البريدية والاعتراضات القانونية من أسباب التأخير..."بي بي سي": الصباح الجديد - متابعة: رجحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ان يستغرق الإعلان عن الفائز برئاسة البيت الأبيض، أياما عدة، بسبب جائحة فايروس كورونا.جاء هذا بعد ان تساءل الكثيرون في الولايات المتحدة الأميركية وحول العالم عن هوية الرئيس الأميركي الجديد.وقالت بي بي سي: ...

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