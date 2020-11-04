أرقام جديدة تعزز تقدم بايدن.. ترامب يكرر الحديث عن ’تغيير في النتائج’

2020/11/04 | 23:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، فاز بولاية بويسكونسن التي تمثل عشرة أصوات في المجمع الانتخابي.



وبحسب ما نقلت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، (4 تشرين الثاني 2020)، فإن بايدن حصل حتى الآن على 248 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي التي يصل عددها إلى 538.

ويحتاج المرشح الرئاسي في الولايات المتحدة إلى الحصول على 270 من أصوات الناخبين الكبار، بينما حصل ترامب على 214 صوتا حتى الآن.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي، يوم الأربعاء، إنه كان متقدما بالأمس في عدة ولايات، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، لكن النتائج بدأت تتغير بطريقة سحرية، فيما بادرت حملة بايدن، إلى إبداء التفاؤل بالفوز.

وندد المرشح الجمهوري، بما اعتبرهُ ظهورا لبطاقات انتخابية مفاجئة في محاولة لترجيح كفة بايدن الذي يتقدم حتى الآن بـ238 صوتا في المجمع الانتخابي.

وقالت حملة الرئيس الأميركي،يوم الأربعاء، إنها تقدمت بطلب من أجل وقف فرز الأصوات في ولاية ميشغان، مضيفة أن الجمهوريين تم منعهم من عد الأصوات في بعض مناطق الولاية.

من ناحيتها، قالت حملة بايدن إنها ترجح أيضا فوز المرشح الديمقراطي، مؤكدة أنه سيحصل على أكثر من 270 صوتا المطلوبة لأجل الفوز.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أنه "فاز" في الانتخابات، على الرغم من استمرار تعداد الأصوات، وقال في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض "سنفوز بها (الانتخابات)..



بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".

وذكرت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي جو بايدن، جين أومالي ديلون، أن المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات، مشيرة إلى أنه سيحسم تسنمه الرئاسة الأميركية اليوم الأربعاء.

وأشارت ديلون إلى أن "المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي الأربعاء، مما يعني أنه سيحسم سباق الرئاسة".

وتعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الأربعاء، بأن حملته "لن يهدأ لها بال حتى احتساب كل صوت، " بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.

وأعلنت أومالي ديلون أنها "سوف تتصدى لأي جهود من حملة الرئيس ترامب للذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية لمنع فرز الأصوات".

وفي بيان تم إرساله قبل الساعة 4 صباحا الأربعاء، وصفت مديرة حملة بايدن، بيان ترامب بأنه "سيذهب إلى المحكمة العليا الأميركية وأنه يريد وقف كل التصويت، بأنه بيان "شائن وغير مسبوق وغير صحيح".

وقالت ديلون إن حملة بايدن لديها "فرق قانونية تقف على أهبة الاستعداد للانتشار لمقاومة هذا الجهد..



وسينتصرون".

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