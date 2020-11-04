هذه الشريحة ستدفع رواتبها.. وزير المالية يتحدث عن مصير الرواتب اذا لم تتم الموافقة على الاقتراض

2020/11/04 | 23:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير المالية، علي عبد الامير

علاوي، اليوم الأربعاء، عن مصير رواتب

الموظفين في حال لم تتم الموافقة على

الاقتراض، فيما أكد أن رواتب

المتقاعدين ستدفع في وقتها المحدد.

وقال علاوي في مقابلة متلفزة، إن

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