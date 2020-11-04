2020/11/04 | 23:36 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: تقلص عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، مع ارتفاع الصادرات بأكثر من الواردات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة يتراجع 4.7% في سبتمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة يتراجع 4.7% في سبتمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة يتراجع 4.7% في سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).