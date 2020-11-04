عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة يتراجع 4.7% في سبتمبر

2020/11/04 | 23:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تقلص عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، مع ارتفاع الصادرات بأكثر من الواردات.

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