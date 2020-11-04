2020/11/04 | 23:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي، أكد سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الأربعاء 2020/11/4 على إن تمرير قانون الإنتخابات مع ملحق الدوائر الإنتخابية في الجلسة الماضية بعد نجاح التفاهمات والحوارات بين الكتل النيابية سيمهد الطريق للتوافق على قانون المحكمة الإتحادية الذي شهد خلافات في الدورة السابقة، مضيفاً سيادته بأن المساعي والجهود مستمرة من قبل رئاسة المجلس لحل عقدة قانون المحكمة الإتحادية من خلال تشريع قانون جديد أو إجراء تعديل على القانون الموجود على ان يتم التصويت عليه واقراره بفترة مناسبة قبل موعد الإنتخابات النيابية القادمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد: تمرير قانون الإنتخابات سيمهد الطريق للتوافق على قانون المحكمة الإتحادية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد: تمرير قانون الإنتخابات سيمهد الطريق للتوافق على قانون المحكمة الإتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).