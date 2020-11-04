2020/11/04 | 23:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في حجر صحي للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة بسبب مخالطته لمصاب بفيروس «كورونا».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية.... وزير الخارجية الألماني يدخل الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية.... وزير الخارجية الألماني يدخل الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).