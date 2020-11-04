ضرورة اعادة الاعتبار الى الهامش والمسكوت عنه - صلاح السروى

2020/11/04 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_السروى ضرورة اعادة الاعتبار الى ثقافة الهامش والمسكوت عنهاكتسبت الايديولوجيات والفلسفات المنتسبة الى "الحداثة" modernism والمسماة ب – "السرديات الكبرى" big narrativities ، ذات الطابع المركزى المهيمن، مظهرا يوحى بالتماسك والاتساق والرصانة, مما جعل معتنقيها يعدونها عنوانا للحقيقة وعلامة للصواب.



فتحولت، بذلك، الى بنى "أيقونية" تختزل الحقيقة فى تصوراتها, وتختزل العالم فى رؤيتها, وتكتفى بكلياتها عن ا ......





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