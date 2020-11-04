كلن يعني كلن؟! - مشعل يسار

2020/11/04 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار -----هناك من يقارعنا ويقول إن ترامب وبايدن، الجمهوريين والديمقراطيين، كلاهما سيئ وعلينا أن نقف من كليهما الموقف نفسه!لو كان هذا الموقف صحيحاً لما لجأ ستالين إلى التحالف مع تشرتشل وروزفلت ضد هتلر!ترامب رأسمالي، ولكنه ينتمي إلى الرأسمالية المنتجة التي صنعت ثروتها في ظل النظام الرأسمالي الكلاسيكي لا كجماعة بايدن - من المضاربة في الأسواق والبورصة، وطبع الدولار بلا توقف على ماكنة الطباعة ال ......





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