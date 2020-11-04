نهائي مصري خالص في دوري أبطال أفريقيا

2020/11/04 | 23:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – تغلب الزمالك المصري على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الأهلي، غريمه المحلي، في نهائي البطولة القارية.



وكان الزمالك قد فاز 1-0 ذهابا في المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصعد إلى النهائي بتفوقه في مجموع المباراتين 4-1.



وافتتح الرجاء التسجيل […]

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