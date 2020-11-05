حملة ترامب ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا

2020/11/05 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تحركها لرفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، حتى يكون هناك "شفافية كبيرة".

وقالت الحملة في بيان لها، إنها أقدمت على هذه الخطوة بعدما واجهت تحديات مماثلة في ولايتي ميشيغان وويسكونسن الانتخابيتين، والحاسمتين في تسمية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

واتهمت الحملة الرئيس الأمريكي، مسؤولي الانتخابات بمنع "مراقبيها" من الاقتراب من مسافة 25 قدما (7.6 متر) أثناء عملية فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

وقال جاستن كلارك، نائب مدير الحملة في البيان: "نطالب أيضا بوقف الفرز مؤقتا حتى تكون هناك شفافية ذات مغزى، ويمكن للجمهوريين ضمان إجراء جميع عمليات الفرز فوق الطاولة وبموجب القانون".

المصدر: سبوتنيك

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