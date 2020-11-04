أبطال أوروبا.. باشاك شهير التركي يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر يونايتد

2020/11/05 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق باشاك شهير بطل تركيا الهزيمة القارية الأولى بمانشستر يونايتد الإنكليزي هذا الموسم محققًا باكورة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما تغلب عليه 2-1 في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة على ملعب فاتح تريم في العاصمة إسطنبول، الأربعاء.

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