وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

2020/11/05 | 00:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في

تقريرها اليومي، اليوم الأربعاء عن

تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المستجد، ليرتفع العدد التراكمي

للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 87097

حالة.

ولفتت الوزارة في تقر

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