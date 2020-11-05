فرنسا.. 40558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2020/11/05 | 00:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء

الأربعاء، عن تسجيل 394 حالة وفاة جديدة

بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال

الـ 24 ساعة الماضية.

كما شهد معدل الإصابات بـ"كوفيد-19"

ارتفاعا جديدا مقارنة بيوم الثلا

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