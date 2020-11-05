قد تتطور لسيول.. تحذير من أمطار غزيرة بمدن عراقية

2020/11/05 | 00:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم

الأربعاء، آخر تحديث للحالة الجوية

المتوقعة في عموم البلاد.

وذكر عطية، على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن

"جبهــة المنخفض الجوي الباردة تستعد

لعبــور ســواحل بلاد الشام ن

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