2020/11/05 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، محمود الزجراوي، الاربعاء 4-11-2020 ، إلى تحرير حقوق نفط العراق من الاستثمارات، فيما أشار إلى أن البلاد تخسر مليارات الدولارات سنويا بسبب استثمار الشركات في الحقول النفطية.

وقال الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "استثمارات حقول النفط العراقية خاضعة للاتفاقيات الدولية"، مبينا أن "العراق اقحم نفسه بتلك الاستثمارات مع وجود صراع (اقليمي- دولي) لاستثمار الحقول في البلا".

وشدد الزجراوي، على ضرورة أن "يحرر العراق نفسه من تلك الاتفاقيات ويستثمر حقوله النفطية بالكفاءات العراقية التي تمتلك خبرات تمتد لعشرات السنين".

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن "حقول العراق اصبحت بعد 2003 تحت رحمة الاتفاقيات الخارجية التي جاءت بها جولة التراخيص"، داعيا إلى ضرورة أن "يكون للعراق خطوة جريئة لتحرير استثمار الحقول النفطية، لأنه يخسر مليارات الدولارات سنويا بسبب استثمار الشركات".

ويطالب نواب ومسؤولون منذ سنوات بمراجعة العقود والاتفاقات المعروفة باسم جولات التراخيص، التي ابرمتها وزارة النفط عام 2009، خلال فترة تولي الوزارة حسين الشهرستاني ضمن حكومة نوري المالكي، مع شركات نفط عالمية، وتتضمن تحفظات واعتراضات على ما تضمنته من فقرات تخص المنافع الاجتماعية وتشغيل الايدي العاملة والفترة الزمنية التي ستعمل بها هذه الشركات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالاقتصادية النيابية يدعو لتحرير حقول نفط العراق من الاستثمارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالاقتصادية النيابية يدعو لتحرير حقول نفط العراق من الاستثمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).