2020/11/05 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).