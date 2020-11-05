المالية العراقية: تقديم موازنة 2021 نهاية نوفمبر.. واحتمالية لتأخير صرف الرواتب

2020/11/05 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رجّح وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، أن يتم تقديم مسودة قانون موازنة 2021 إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي.وأوضح الوزير أن دفع الرواتب سيتأخر إلى خمسة أسابيع إذا لم تتم الموافقة على قانون الاقتراض، حسبما نقلت وكالة أنباء …

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