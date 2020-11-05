2020/11/05 | 00:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

314 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت حملة دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، فوزه في ولاية بنسلفانيا، مؤكدة رفعها دعاوى قضائية حول التصويت في الولاية.

وقال نائب مدير الحملة، جاستن كلارك، في بيان ، إن الحملة أقدمت على هذه الخطوة بعدما واجهت تحديات مماثلة في ولايتي ميشيغان وويسكونسن الانتخابيتين، والحاسمتين في تسمية رئيس الولايات المتحدة الأميركية.





واتهمت حملة الرئيس الأمريكي، مسؤولي الانتخابات بمنع مراقبيها من الاقتراب من عملية فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، مطالبة بوقف الفرز مؤقتا حتى تكون هناك شفافية ذات مغزى.

وكان ترمب قد اعتبر أن سير الفرز في ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن سيئ، مؤكدا أنهم يحاولون إخفاء 500 ألف صوت لصالحه في بنسلفانيا.

وتابع الرئيس الأميركي "هناك ظهور بطاقات مفاجئة ليلا في بعض الولايات غيرت في النتائج"، موضحاً أنه قد ظهرت بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كان متقدما فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم عدم اكتمال عد الاصوات.. حملة ترمب تعلن فوزه في ولاية بنسلفانيا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم عدم اكتمال عد الاصوات.. حملة ترمب تعلن فوزه في ولاية بنسلفانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).