امطار تشهدها العديد من مدن البلاد وتحذيرات من سيول في 3 مناطق

2020/11/05 | 00:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقع الراصد الجوي، صادق عطية، الاربعاء، ان تشهد مناطق غرب وشمال البلاد اضافة الى بغداد وبابل وكربلاء والنجف وصلاح الدين وديالى هطول امطار خفيفة خلال الليلة وفجر يوم غد، محذرا من تعرض مناطق القائم وغرب وشمال نينوى ودهوك لزخات مطر غزيرة قد تؤدي لحدوث سيول، فيما اشار الى وجود انخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك، اليوم (4 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان جبهة المنخفض الجبهوي الباردة تستعد لعبور سواحل بلاد الشام نحو اليابسة وتوقعات بهطول امطار غزيرة جدا على لبنان وسوريا وفلسطين هذه الليلة وفجر الخميس ".

واضاف نلاحظ وجود سحب ممطرة بمقدمة المنخفض بدأت تغطي عموم مناطق غرب وشمال البلاد واجزاء من مناطق وسط البلاد.

واشار الى ان المناطق اعلاه وضمنها العاصمة بغداد وبابل وكربلاء والنجف وصلاح الدين وديالى ستشهد هطول امطار خفيفة في مناطق متفرقة منها، هذه الليلة ونهار الخميس.

ونوه أن يوم غد الخميس ستتعرض مدينة القائم الحدودية مع سوريا ومناطق من اقصئ غرب وشمال نينوى ودهوك لهطول زخات امطار غزيرة ورعدية وتحذيرات من سيول في بعض الاماكن مبينا ان المفاجئآت واردة.

واشار الى ان "فرص مدن الجنوب وبادية الجنوب لا زالت ضعيفة في امطار المنخفض هذا وننتظر تتحسن الفرص اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل ان شاء الله".

وأوضح ان هنالك انخفاض متوقع بدرجات الحرارة في كافة المدن، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وهذا الانخفاض يكون واضحا في الشمال والوسط، مع ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية وفرص تشكل الضباب متوقعة في البصرة فجر يوم الجمعة.

وتوقع تدني الرؤية الافقية ليل الخميس وصباح الجمعة في بعض مناطق شمال نينوى واربيل وشمال السليمانية.

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