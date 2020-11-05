2020/11/05 | 00:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … يمتلك اليانسون طعمًا مميزًا يشبه طعم عرق السوس ، وغالبًا ما يستخدم لإضافة نكهة إلى الحلويات والمشروبات، وهو معروف أيضًا بخصائصه القوية المعززة للصحة ويعمل كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض.



وتتعدد استخدامات اليانسون في العديد من دول العالم فهو يستخدم للتقليل من نزلات البرد و معالجة الانفلونزا و يستخدم ايضاً ليمنع نمو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد اليانسون للتخسيس و خسارة الوزن وكالة الصحافة المستقلة.

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