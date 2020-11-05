2020/11/05 | 00:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- هل تصدق أن أطعمة كالبطاطا والفاصوليا والطماطم والتونة، والتي اعتدت على تناولها بصورة يومية من الممكن أن تؤدي إلى وفاتك؟! بحسب موقع “مايكروسوفت” الإخباري، فإن الأصناف التالية من الطعام ستجعلك بالتأكيد تعيد التفكير بشأن قائمة تسوق البقالة الخاصة بك: البطاطا إذا لاحظت وجود لون أخضر على البطاطا، فكن حذرا للغاية لأن هذا قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أطعمة شهيرة تقود من يتناولها إلى الموت وكالة الصحافة المستقلة.

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