الولايات المتحدة: عشية الانتخابات، تزايد الشكوك والتوترات، وضعف اليسار - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا

2020/11/05 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا بقلم، دان لا بوتز، مجلة LAnticapitaliste رقم 119 (أكتوبر 2020)، ترجمة فريق الترجمة جريدة المناضل-ة الموقوفة تمت كتابة هذا المقال فيما تفصلنا ثلاثة أسابيع عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في حين تشهد البلاد وباءً يزداد سوءًا، وأزمة اقتصادية مستمرة، وتهديدات بالعنف المسلح من قبل اليمين ورئيسً شارد على نحو متزايد.يبدو أن دونالد ترامب يرى نفسه أكثر فأكثر على أنه رجل خارق، بسبب ت ......





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