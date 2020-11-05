هل يُضطهد المسلمون في فرنسا؟ - حميد زناز

2020/11/05 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز ماذا كان يراد للدولة الفرنسية أن تفعل امام تصاعد الاعمال الارهابية ؟ هل تصمت خوفا من الاسلاميين أو إرضاء لمناصريهم في كل البلدان ذات الاغلبية المسلمة، المتسترين تحت شعار الدفاع عن الاسلام ؟ إلى متى يبقى الانسان العربي الاسلامي عرضة لتلاعب الاخوان المسلمين و اردوغان و غلاة جامع الازهر؟ على إنسان الجموع في بلداننا أن يعرف بأن قان ......





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