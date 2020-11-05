لأول مرة في التاريخ.. الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي أبطال إفريقيا

2020/11/05 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحق الزمالك المصري بمواطنه الأهلي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بالفوز عليه 3-1 الأربعاء في القاهرة في إياب الدور نصف النهائي.

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