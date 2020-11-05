البرلمان العراقي يفتح أبواب الملاعب أمام الجماهير

2020/11/05 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – أعلنت خلية الأزمة النيابية في البرلمان العراقي، السماح للجماهير الرياضية لحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، ابتداء من الشهر المقبل.



وقال جواد الموسوي، مقرر الخلية، مخاطبا عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة:” كما وعدنا سابقا، سيكون الشهر القادم هو موعد المتفق عليه بالسماح للجماهير الرياضية من أجل مشاهدة”.



وأضاف: “سيكون الحضور بنسبة 50% […]

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