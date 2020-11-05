وسائل إعلام أميركية: بايدن يفوز بولاية ميشيغان

2020/11/05 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن فاز بولاية ميتشيغان لترتفع حظوظه بشكل كبير في حسم السباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

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