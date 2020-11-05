برشلونة يتخطى عقبة دينامو كييف بصعوبة

2020/11/05 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

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واصل برشلونة سلسلة الانتصارات، بالفوز بنتيجة (2-1) على دينامو كييف الأوكراني، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل لبرشلونة ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 5، وبيكيه في الدقيقة 65، بينما سجل فيكتور تسيجانكوف هدف دينامو كييف الوحيد في الدقيقة 75.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بينما يتجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

بدأ برشلونة المباراة بضغط مُبكر، وتدخل بوبوف لاعب دينامو كييف بعنف على ميسي في منطقة الجزاء، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق الكتالوني، انبرى البرغوث لتنفيذها وسجلها ببراعة ليمنح التقدم للبارسا في الدقيقة 5.

وأرسل دست تمريرة في المنطقة إلى بيدري، الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 7.

وأهدر أنطوان جريزمان فرصة مُضاعفة النتيجة في الدقيقة 8، حيث سدد كرة في الشباك الخارجية برعونة، حيث ارتدت الكرة من حارس دينامو كييف بعد تسديدة أولى من أنسو فاتي.

وتألق تير شتيجن في التصدي لتسديدة بالرأس من فيتالي بيوالسكي لاعب دينامو كييف في الدقيقة 36.

وتلقى أنسو فاتي تمرير على الطرف الأيسر من ليونيل ميسي داخل المنطقة، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 39.

وتصدى نيشيريت حارس مرمى دينامو كييف لتسديدة قوية من بيدري لاعب برشلونة في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البلوجرانا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط لاعبو دينامو كييف لتسجيل التعادل، وبالفعل سجل كدزيورا لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 48.

وتألق تير شتيجن في التصدي لانفراد من فلاديسلاف سوبرايا مهاجم دينامو كييف، حيث حولها إلى ركنية في الدقيقة 53.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لميسي على حدود المنطقة في الدقيقة 57، نفذها الأرجنتيني ببراعة لكن حارس دينامو كييف نيشيريت تصدى لها وحولها إلى ركنية.

وكاد سيرجي روبيرتو أن يُضاعف النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 64، حيث تلقى كرة عرضية في منطقة الجزاء، وسدد بالرأس، لولا الحارس نيشيريت الذي حولها إلى ركنية.

ونجح جيرارد بيكيه في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 65، حيث استقبل كرة عرضية من الشاب أنسو فاتي، وسدد بالرأس على أقصى يسار حارس دينامو كييف.

وواصل تير شتيجن في الحفاظ على شباكه بالتصدي لتسديدة من تسيجانكوف مهاجم دينامو كييف في الدقيقة 68.

وقلص تسيجانكوف لاعب دينامو كييف النتيجة لفريقه، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 75، حيث استغل ارتداد الكرة من يد حارس برشلونة تير شتيجن، ليُسكنها في الشباك.

وحافظ لاعبو برشلونة على تقدمهم في النتيجة، رغم محاولات الضيوف لتسجيل التعادل، ليواصل البلوجرانا السير بخطوات ثابتة في البطولة الأوروبية.

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