2020/11/05 | 01:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- نشر موقع “ذا بزنس إنسايدر” تقريرا تحدث فيه عن الفرق بين أخذ حمام دافئ وآخر بارد والفروق بينهما.



وقال الموقع إن “كلا من الاستحمام بالماء البارد أو الساخن له فوائده الخاصة، التي يجب أن تأخذ بها إذا كنت تبحث عن فوائد معينة بحد ذاتها.



إليك ما الذي يجب عليك معرفته”.



الفوائد الصحية للاستحمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفرق بين الحمام الدافئ والحمام البارد وفوائدهما وكالة الصحافة المستقلة.

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