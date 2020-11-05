برشلونة يتخطى عقبة دينامو كييف بصعوبة في دوري الأبطال

2020/11/05 | 01:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} واصل برشلونة سلسلة الانتصارات، بالفوز بنتيجة (2-1) على دينامو كييف الأوكراني، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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