2020/11/05 | 01:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) يترقب عشاق الكرة العراقية، مباراة ديربي بغداد بين الطلبة والزوراء، مساء الخميس، في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.



ويحتل الطلبة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العراقي، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع نفط الجنوب سلبيا، ثم فوزه على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة.



فيما يقبع الزوراء في المركز الـ14 برصيد نقطتين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطلبة ضد الزوراء..



موعد المباراة والقنوات الناقلة وكالة الصحافة المستقلة.

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