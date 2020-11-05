2020/11/05 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – انتهت مساء الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ونقدم لكم في السطور التالية نتائج الأربعاء في البطولة.



المجموعة الخامسة تشيلسي 3 × رين 0 إشبيلية 3 × كراسنودار 2 المجموعة السادسة زينيت 1 × لاتسيو 1 كلوب بروج 0 × بروسيا دورتموند 3 المجموعة السابعة برشلونة 2 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على نتائج الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وكالة الصحافة المستقلة.

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