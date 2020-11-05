2020/11/05 | 01:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- لا تحتوي جميع الأطعمة على نفس القدر من المغذيات الصحية، لذلك ينصح خبراء التغذية دوما بعدد من الأطعمة التي تستحق أن تكون ضمن النظام الغذائي يوميا.



وفيما يلي نستعرض، 7 أطعمة قوية عليك تناولها يوميا لتحسين الصحة، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أطعمة صحية عليك تناولها كل يوم تحمي من السرطانات والأمراض وكالة الصحافة المستقلة.

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