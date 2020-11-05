2020/11/05 | 01:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … سمع اهالي بغداد يوم أمس الأربعاء صوت دوي انفجار في منطقى الدورة والذي لم تكشف اسباب وقوعه.



وبعد ساعات من وقوع الانفجار كشف مصدر امني عن طبيعة دوي الانفجار بالدورة ببغداد.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن اسباب انفجار بالدورة في بغداد وكالة الصحافة المستقلة.

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