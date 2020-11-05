2020/11/05 | 01:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … يعتبر النجاح هو هدف كبير لمعظم الاشخاص حول العالم حيث يفني بعضهم حياته من اجل تحقيق هذا النجاح او الوصول اليه.



ومفهوم النجاح يختلف من شخص لاخر بحسب البيئة التي يعيشها والظروف، حيث يسعى اشخاص لتحقيق النجاح العملي والوصول لأعلى المراتب وبعضهم النجاح على مستوى الحياة الزوجية وبناء الأسرة الجيدة وبعض الاخر يسعى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تكون شخصا ناجحا في حياتك وكالة الصحافة المستقلة.

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