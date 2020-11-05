بايدن يفوز بولاية ميشيغان و6 أصوات تفصله عن البيت الأبيض

2020/11/05 | 01:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهرت نتائج فرز 99% من الأصوات في ميشيغان، فوز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، في هذه الولاية المتأرجحة، على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

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