2020/11/05 | 01:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … بينت دراسة جديدة ان عدم تناول اطعمة معينة يحميك من مخاطر الاصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية، خصوصاً تلك التي ترتبط بالالتهابات.



وبحسب الدراسة فأن الاطعمة التي تحتوي على نسب عالية من اللحوم الحمراءاو اللحوم المعالجة والحبوب المكررة و المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر عالية تزيد من الالتهابات بالجسم.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجنب هذه الأطعمة لكي لا تصاب بامراض القلب والسكتة الدماغية وكالة الصحافة المستقلة.

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