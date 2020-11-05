2020/11/05 | 01:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … بعد أيام من تردد أنباء عن توجه السعودية لإلغاء نظام الكفالة، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، عن إطلاق “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.



وبحسب ما صرحت به الوزارة فإن المبادرة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس/ آذار 2021.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تلغي نظام الكفالة و تستبدله بمبادرة اخرى وكالة الصحافة المستقلة.

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